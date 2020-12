Ze leerde hele generaties dansen, maar nu is madame Hortense (98) zachtjes ingeslapen: “Ze ademde ballet”

‘Madame Hortense’ is donderdagochtend zachtjes ingeslapen. Ze werd 98. Met haar verliest Mechelen niet alleen een van zijn grootste ballerina’s ooit, die hele generaties leerde dansen, maar ook een warm mens. Twee van haar oud-leerlingen en een kleindochter van vrienden stonden haar tot in haar laatste uren bij. “Haar kaarsje doofde zachtjes uit”, zegt hartsvriendin Greet Swiggers.

Hortense Champagne was een grote naam in de balletwereld, de moeder van het Mechels ballet. In 1954 richtte ze de Koninklijke Balletschool De Jeugd op. Met haar privéschool bouwde ze nationale faam. Eind ...