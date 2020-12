Hermann (85) verhuist van het woonzorgcentrum naar andere kant van de wereld: “Hier zit ik toch maar alleen”

Kasterlee / Mol -

Op je 85ste nog naar de andere kant van de wereld verhuizen. Het is niet iedereen gegeven. Hermann Schipke stapte donderdag helemaal alleen het vliegtuig op naar Zuid-Afrika om bij zijn dochter te gaan wonen. De weduwnaar verbleef bijna twee jaar in het woonzorgcentrum Aquamarijn en woonde jaren in Mol. “In plaats van alleen te zijn, kan ik nu bij mijn familie wonen”, zegt de kranige tachtiger.