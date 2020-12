Dit zijn de adviezen van de experts die straks op de tafel van het Overlegcomité liggen

Kappers en andere contactberoepen moeten gesloten blijven, het dragen van een mondmasker op de werkplek moet verplicht worden en het zou goed zijn om de avondklok voor het hele land gelijk te trekken. Dat zijn de drie voornaamste adviezen die groep experten formuleerde voor het komende overlegcomité vrijdag. Dat meldt L’Echo.

Het gaat opnieuw de foute kant op met de coronacijfers in ons land. Om die reden moeten er ‘de-escalatie-scenario’s’ opgesteld worden voor het geval de cijfers blijven verslechteren. Het absolute minimum voor zo’n scenario bevat een verlenging van de kerstvakantie en een sluiting van de niet-essentiële winkels.

En zelfs als straks de trend omgebogen wordt, zijn aanpassingen aan de orde. Zo zouden we mensen in quarantaine tweemaal moeten testen: een keer aan het begin van de quarantaine en een tweede keer aan het einde. Vooral omdat ons land momenteel een deel van de testcapaciteit ongebruikt laat. In het rapport pleit coronacommissaris Pedro Facon nog voor een strengere opvolging en betere begeleiding van mensen in quarantaine. Voor mensen die zich thuis moeilijk kunnen afzonderen, zouden hotels een oplossing kunnen bieden.

Wat staat er nog op het programma?

Het belangrijkste punt op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen vrijdag om 14 uur is dan ook de evaluatie van die coronacijfers. De beleidsmakers zullen er de huidige maatregelen tegen het licht houden en buigen zich over screening, vaccinatie en quarantainecontrole.

Versoepelingen lijken niet aan de orde. Dat onder meer de MR al weken aandringt op uitzonderingen voor de feestdagen, lijkt van tafel nu de cijfers weer de hoogte ingaan. Of verstrengingen op de agenda staan, is ook niet duidelijk. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) sloot die woensdag in de Kamer evenwel niet uit. Hij verwees onder meer naar de striktere handhaving, met hogere boetes voor lockdownfeestjes en opgedreven controles op telewerk. “Maar er zijn ook andere maatregelen waarover moet worden nagedacht in de schoot van het Overlegcomité”, zei Vandenbroucke.

De focus vrijdag zal dus waarschijnlijk liggen op het toepassen van huidige maatregelen en het versterken van de controle, met name op het gebied van quarantaine en testen voor mensen die terugkeren uit rode zones in het buitenland, maar ook op de plicht tot telewerken.

LEES OOK. Reisregels zo goed als zeker verstrengd, en dan komen meteen de problemen om de hoek kijken

De vergadering van vrijdag begint om 14 uur in het Egmontpaleis en kan geruime tijd duren aangezien ook ander punten, zoals de Brusselse kilometerheffing, op de agenda staan.