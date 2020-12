Real Sociedad moet Adnan Januzaj even missen met spierblessure: “Niets om je zorgen over te maken”

Real Sociedad zal het “korte tijd” zonder Adnan Januzaj moeten stellen. De 25-jarige winger is out met een spierblessure in het bovenbeen. Dat heeft het Spaanse team gemeld.

Real Sociedad liet niet weten hoelang Januzaj aan de kant staat. De Rode Duivel stelde via Twitter wel gerust dat het niet om een ernstige blessure gaat. “Ik ben korte tijd out maar het is niets om je zorgen over te maken”, schreef de Brusselaar. “Ik zal de tijd gebruiken om weer beter te worden en zal er snel terug staan.”

Het team uit San Sebastian draait een goed seizoen en staat samen met Atlético Madrid (drie wedstrijden minder) en Real Madrid (een wedstrijd minder) aan kop van de Spaanse Liga. Januzaj scoorde deze jaargang twee doelpunten.