SpaceX verschuift lancering spionagesatelliet naar zaterdag

De donderdag geschrapte lancering van een Amerikaanse spionagesatelliet is uiteindelijk met twee dagen in plaats van één uitgesteld, zo dat meldt ruimtevaartbedrijf SpaceX vrijdag op Twitter.

Donderdag had van op Cape Canaveral in Florida een Falcon-9 draagraket van SpaceX moeten vertrekken. Maar minder dan twee minuten voor de opening van het lanceervenster stopte het aftellen automatisch, vanwege een “lichtjes hoge” drukaflezing in de tank voor vloeibare zuurstof van de tweede trap. Uiteindelijk viel de beslissing niet te lanceren.

SpaceX wilde vrijdag een nieuwe poging doen, maar stelde die uit naar zaterdag “om meer tijd te hebben voor controles”.

De nuttige lading bestaat uit de NROL-108, een spionagesatelliet van het NROL. Dit is een Amerikaanse dienst die inlichtingen vanuit de ruimte verzamelt.