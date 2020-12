We waren hem al bijna vergeten, maar Christian Benteke (30) komt met drie goals in de laatste drie matchen opeens weer boven water bij Crystal Palace. “In zekere zin is zijn goede opvoeding zijn grootste probleem”, zegt zijn manager Kismet Eris.

Alsof hij de wereld even wilde laten weten dat hij het vlak na zijn dertigste verjaardag nog altijd in zich heeft. Drie keer sloeg Benteke toe in zijn laatste drie matchen. Het was al van 2016-2017 geleden ...