Ravels - Er is donderdagnacht brand uitgebroken in een varkensstal in Kijkverdriet in Ravels. Zo’n 150 biggen zaten in de stal, zij overleefden de brand niet.

Veertig dieren waren gestikt in de brand, de rest moest men laten inslapen omdat ze te veel rook hadden ingeademd.

De dakbedekking van de stal bevatte ook asbest, maar omdat het dak in de stal is gevallen, is er geen risico op verontreiniging.