KV Oostende heeft tien dagen om te bezinnen na woelige week: “Ik zag tegen Anderlecht dingen die ik niet kan accepteren”

Een ontslag, een afgelasting en een nipte nederlaag op Anderlecht: ’t was niet de gezelligste week voor KV Oostende. Ondanks het feit dat er zich nog geen enkele besmetting voordeed in de spelersgroep, stond corona toch centraal. Oostende heeft zo nog één match in 2020. “We moeten het ­ondergaan, net als jullie”, zegt Blessin.