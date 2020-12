Ann Vandekerckhove veroordeeld tot 15 jaar voor de ethermoord op zoontje Ferre (8)

Brugge - Op het assisenproces rond de ethermoord op Ferre Dewerchin (8) is Ann Vandekerckhove (46), de moeder van het jongetje, veroordeeld tot 15 jaar cel. Het openbaar ministerie had 25 jaar cel gevorderd.”De straf die u is opgelegd, geeft u perspectief”, zei de voorzitter. “U kunt beginnen met aan een aantal zaken te werken in de gevangenis.”

De volksjury van het West-Vlaamse assisenhof heeft Ann Vandekerckhove (46) uit Zwevegem donderdagavond laat schuldig bevonden aan de gifmoord op haar zoontje Ferre (8). Een dag later is het aan de twaalf gezworenen om haar straf te bepalen. De vrouw werd veroordeeld tot 15 jaar cel voor de ethermoord op haar zoontje Ferre.

In het arrest spreekt het hof over “een van de ergste misdrijven”. “Namelijk het ontnemen van het leven van haar zoon. Dat heeft onnoemelijk veel leed toegebracht”, las voorzitter Willem De Pauw het arrest voor. Maar de jury ziet ook verzachtende omstandigheden. Haar gunstig strafverleden en het feit dat er “geen twijfel” over bestaat dat Ann Vandekerckhove “ondanks de ellendige omstandigheden steeds goed voor haar zoontje Ferre zorgde.”

De voorzitter sprak de beschuldigde nog toe: “U hebt het gehoord, u bent veroordeeld tot een opsluiting van 15 jaar. Gisteren was het oordeel strikt, vandaag is het relatief mild. De feiten die u hebt gepleegd zijn uitermate erg en onherstelbaar. U moet dat leed goed beseffen. De straf die u is opgelegd, geeft u perspectief. U kunt beginnen met aan een aantal zaken te werken in de gevangenis.”

“Je mag nu beginnen feesten. Wij hebben levenslang”

De nieuwe vriendin van vader Kenny, de plusmama van Ferre, reageerde zeer emotioneel op het verdict. Toen Ann Vandekerckhove werd weggeleid riep ze haar toe: “Je mag nu beginnen feesten. Wij hebben levenslang.” Ook de vader zelf reageerde gelaten. “Voor mij is het te weinig. Maar het zal altijd te weinig zijn. Zelfs bij levenslang. Maar we leggen er ons bij neer. Ik had wel niet kunnen leven met vijf jaar cel en enkele voorwaarden.”

Advocaat Jef Vermassen, die vader Kenny bijstond, reageerde wel tevreden: “De schuld is erdoor. Bewijsvoering is moeilijk in een dossier waarin de beschuldigde zegt dat zij het nooit gewild heeft. Met de strafmaat moei ik mij niet. Het is een menselijke straf. Ik hoop dat ze dit gebruikt om aan zichzelf te werken. Als ze blijft ontkennen, zal ze voor zichzelf problemen creëren om snel vrij te komen.”

Ook Sophy De Coster, één van de advocaten van Ann Vandekerckhove kon leven met het vonnis: “Ik denk dat wij tevreden mogen zijn: de jury heeft rekening gehouden met het feit dat mijn cliënt een blanco strafregister had. Ze is geen crimineel, de kans op recidive is klein. Maar vooral: ze heeft een gigantisch schuldgevoel. Er is nu perspectief: ze zal op een leeftijd vrijkomen die nog perspectieven biedt.”

Wat vooraf ging

In het arrest stelde de jury eerder al dat er niet de minste redelijke twijfel was dat de moeder haar kind een fatale dosis ether opzettelijk heeft toegediend. Gifmoord was toen conclusie. Het was vrijdagochtend aan openbaar aanklager Carl Bergen om een gepaste straf voor de moeder te vorderen. Een strenge straf is noodzakelijk, sprak hij de jury toe. “Ze heeft haar zoontje Ferre een grote dodelijk dosis aangelengde ether toegediend. Die jongen heeft een erg lange doodsstrijd gehad. De wetsdokter heeft die beschreven. Hij moet zich onmiddellijk misselijk hebben gevoeld. Hij heeft moeten braken. Hij moet later stuipen gekregen hebben. En dan is zijn hart gestopt met ademen. Ferre moet afgezien hebben.”

“Lange doodsstrijd”

De aanklager vroeg de jury om rekening te houden met die lange doodsstrijd. “In plaats van de hulpdiensten te bellen nadat ze het gif toediende, ging ze naar de apotheek om zelf ether te kopen en te drinken. Maar zij overleefde het. Ze heeft de sporen nadien verwijderd. Haar zoon was net dood, en ze dacht aan sporen wissen. Zonder emotie. Ann Vandekerckhove spoot van meet af aan een rookgordijn over de feiten. Ze was nooit eerlijk.”

Procureur Carl Bergen zei dat er een risico voor de maatschappij blijft. Hij richtte zich ook naar de nabestaanden van Ferre. Zijn vader, plusmoeder en grootouders. “Zij blijven achter met een verlies, dat nooit meer opgehaald kan worden. Al die plannen die Ferre nog had in zijn jonge leven werden gewelddadig van hem ontnomen.” De aanklager vorderde daarom een gevangenisstraf van 25 jaar gezien slechts één verzachtende omstandigheid: haar blanco strafregister.

Advocaat vraagt om mildheid

Sophy De Coster, een van de drie advocaten van Ann Vandekerckhove, vroeg de jury om veel milder te zijn. “Een week geleden zaten we hier ook. We zijn begonnen met te zeggen: de morele schuld staat niet ter discussie. Ze voelt zich verantwoordelijk voor het overlijden van Ferre.” De advocaten benadrukken ook dat de moeder “geen crimineel is” met een blanco strafblad.

De raadslieden vroegen de jury om de beschuldigde een “een nieuwe kans te geven” en een milde straf uit te spreken. “Een straf van maximum vijf jaar. Zodat ze aan haar leven kan werken. De grootste straf heeft ze zichzelf al opgelegd: haar eindeloze schuldgevoel dat nooit meer zal weggaan.”