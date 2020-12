Dit ligt op tafel van Overlegcomité: vervroegde avondklok in Vlaanderen - strenge reisregels - komt er noodscenario?

Een nieuwe vrijdag, een nieuw Overlegcomité. En ook deze keer staan we weer voor een belangrijke vergadering van de verschillende regeringen, nu al enkele dagen blijkt dat de strenge maatregelen de pandemie niet meer klein krijgen. Versoepelingen komen er dus zeker niet. Verstrengingen daarentegen zijn niet uitgesloten. Mogelijk wordt de avondklok in Vlaanderen vervroegd naar 22 uur. Een overzicht van wat er op tafel ligt.

Dat we geen versoepelingen moeten verwachten, weten we al weken. Zelfs toen de MR van Georges-Louis Bouchez nog dagenlang flexibelere kerstregels eiste en de coronacijfers nog in de goede richting gingen ...