Gasontploffing bij werkzaamheden aan telecomaansluiting: tiental woningen ontruimd

Zaventem / Sterrebeek - Aan de Mechelsesteenweg ontstond vrijdagochtend iets na tien uur een gasontploffing bij werkzaamheden. Arbeiders van Proximus waren er bezig met een nieuwe aansluiting toen er plotseling een steekvlam ontstond. Enkele woningen werden uit voorzorg ontruimd.

De installatie van een nieuwe aansluiting voor Proximus liep vrijdagochtend aan de Mechelsesteenweg helemaal verkeerd af. Twee arbeiders waren er aan de slag in het voetpad voor de woning van de 55-jarige Michel De Visscher. “Het ging om een aansluiting voor mijn woning inderdaad”, zegt De Visscher. “De werkmannen zeiden dat het maar zo’n tweetal uurtjes in beslag zou nemen. Ik kon dus rustig naar mijn afspraak bij de kinesist.” (Lees verder onder de foto)

De arbeiders raakten een gasleiding voor de woning van Michel De Visscher. Foto: rdb

Gasleiding

Eens daar kreeg hij plotseling telefoon van de buurman dat er een gigantische steekvlam was ontstaan bij de werkzaamheden. De arbeiders raakten vermoedelijk een gasleiding bij de werkzaamheden in het voetpad. De twee konden maar net op tijd wegspringen. Ze raakten niet gewond, maar waren wel behoorlijk onder de indruk. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en sloten de Mechelsesteenweg deels af. Er werd ook besloten om de woningen rondom het lek te ontruimen. “De politie kwam aanbellen dat iedereen uit voorzorg uit huis moest”, zegt Michel.

De meeste bewoners besloten in te gaan op het voorstel voor opvang in De Maalderij, een zaaltje verderop. Het is nu afwachten tot de gasmaatschappij het lek gedicht heeft vooraleer iedereen opnieuw huiswaarts mag. De steenweg bleef nog een groot deel van de dag gesloten door de herstellingswerken.