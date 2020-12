Bizarre beelden uit Nederland: klant wordt aan benen winkel uit gesleept “omdat hij mondmasker weigert op te zetten”

Een klant die weigerde een mondmasker te dragen is woensdag op hardhandige wijze uit een supermarkt gegooid. Het filmpje, dat razendsnel de ronde doet, toont hoe een oudere man aan zijn benen door de bewaker naar buiten gesleept wordt. De klant is zichtbaar emotioneel en vraagt of iemand de politie wilt bellen: “Ik wil gewoon mijn boodschappen afhalen.”

Maar het filmpje toont niet het hele gebeuren. De klant zou een winkelmedewerker gestampt hebben nadat zij vroeg om een mondmasker op te zetten. Niet veel later spuwde hij de bewaker in het gezicht en ging hij uit protest op de grond zitten, waardoor hij de ingang blokkeerde voor andere klanten.

De supermarkt heeft intussen gereageerd op het incident: “Het lijkt in deze filmopname dat het gaat om een discussie over het wel of niet dragen van een mondkapje. Deze klant misdroeg zich echter in onze winkel en daarom is hem verzocht de winkel te verlaten. De manier waarop de beveiliger de klant heeft buitengezet is absoluut niet ons beleid.”

In Nederland is het dragen van een mondmaskers sinds 1 december verplicht.