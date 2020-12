28 matchen zonder zege doet opnieuw kop rollen bij Schalke 04: “Huub Stevens neemt nog maar eens over”

De immense crisis bij de Duitse traditieclub Schalke 04, waar met Benito Raman ook een Belg aan de slag is, heeft tot een nieuw trainersontslag geleid. Manuel Baum had tweeëneenhalve maand geleden overgenomen van David Wagner, maar kreeg het schip niet gekeerd en betaalt daar nu het gelag voor. De Nederlander Huub Stevens neemt alvast de komende twee matchen over. Dat schrijft Kicker op vrijdag.

Traditieclub Schalke 04, amper twee jaar geleden nog tweede in de Bundesliga, verkeert in de diepste crisis in jaren. Het kon nu al elf maanden niet meer winnen in de Duitse hoogste klasse. De laatste zege dateert van 17 januari. Afgelopen seizoen kon het zijn hachje nog redden dankzij een behoorlijke eerste seizoenshelft, maar dit seizoen staat het door die reeks van 28 matchen zonder driepunter troosteloos laatste.

Eind september hadden de Königsblauen al een eerste keer ingegrepen. David Wagner, nochtans een coach met heel wat krediet, werd aan de kant geschoven voor Manuel Baum. Tweeënhalve maand later is het echter al duidelijk dat die ook maar weinig kan verhelpen aan de dramatische vorm van de blauwhemden. Ook hij zou volgens Kicker nu ontslagen worden.

Huub Stevens zou de komende twee matchen, de degradatiekraker tegen Bielefeld zaterdag en de bekermatch tegen SSV Ulm dinsdag aan het roer staan. De Nederlander was vorig jaar ook al even interimcoach en was in 2011/2012 en tussen 1996 en 2002 ook al trainer van Schalke 04, waar hij uitgeroepen werd tot coach van de eeuw.