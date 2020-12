Politie betrapt kapper die stiekem klanten ontving in Gent: “Enkele heren verlieten netjes geknipt de garage”

Gent - De politie van Gent betrapte donderdagavond een kapper in de Bevrijdingslaan in Gent, die stiekem de deuren van zijn zaak had geopend. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De kapper moet voor de rechtbank verschijnen. De zeven aanwezigen kregen een coronaboete van 250 euro.

Donderdagavond kreeg de politie van Gent een oproep dat een kapperszaak in de Bevrijdingslaan open zou zijn. De politie ging een kijkje nemen en stelde vast dat enkele heren netjes gekapt de garage van het pand, gelegen achter de hoek van de kapperszaak, verlieten.

De politie contacteerde het parket en kreeg van het parket de toelating om het pand te betreden. In de garage troffen ze de kapper aan, samen met nog zeven andere personen. Er stonden in de garage twee kappersstoelen opgesteld.

Voor de kapper, een 34-jarige man uit Gent, werd een pv opgesteld wegens inbreuken op de coronaregelgeving. Het parket zal hem op korte termijn dagvaarden.

Coronaboete van 250 euro

Er werd eveneens een proces-verbaal opgesteld lastens de BVBA wegens inbreuken op de uitbating van de kapperszaak (negeren bevel tot sluiting). Het geld dat de kapper ontving van zijn klanten werd in beslag genomen.

De aanwezige personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro wegens een inbreuk op het samenscholingsverbod. Indien ze deze niet betalen, zullen ook zij door het parket gedagvaard worden.

“Dit is een slag in het gezicht van alle Gentenaars die wel de regels opvolgen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “De cijfers evolueren niet zoals we het zouden willen, maar we moeten volhouden. Enkel door allemaal samen - hoe moeilijk ook - de regels te blijven opvolgen kunnen we de cijfers doen dalen.”

