Ook Champions League-winnaar Bayern München ziet omzet en winst slinken door coronavirus

De coronapandemie laat ook bij Bayern München financiële sporen na. De Duitse grootmacht draaide in het seizoen 2019/20 minder omzet en boekte minder winst dan het seizoen voordien. Dat heeft Bayern vrijdag gemeld.

De totale omzet bedroeg 698 miljoen euro, terwijl de club in het voorgaande seizoen nog de recordinkomsten van 750,4 miljoen euro binnenhaalde. De winst na belastingsaftrek zakte van 52,5 miljoen euro (2018/19) naar 9,8 miljoen euro.

De cijfers komen voor Bayern niet als een verrassing, omdat de club al zijn thuiswedstrijden sinds de uitbraak van het coronavirus zonder publiek speelde. De Rekordmeister haalde wel nog een pak inkomsten uit de winst van de Duitse titel, Duitse beker en Champions League.

“De coronapandemie was een grote last voor de hele voetbalwereld in het seizoen 2019/20 en natuurlijk ook voor Bayern”, reageerde voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “We konden sinds 8 maart geen fans meer ontvangen in onze Allianz Arena. Tegen deze achtergrond is het feit dat we vorig seizoen met winst konden afsluiten positief.”