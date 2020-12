Lockdownfeestje met 22 aanwezigen en lachgas in Airbnb stilgelegd

Gent / Melle - Door een verkeerscontrole donderdagnacht op de R4 rond Gent kwam de politiezone Rhode & Schelde een lockdownfeest in Melle op het spoor. De politie viel binnen in de Airbnb en daar werden 22 aanwezigen aangetroffen en ook meerdere capsules lachgas. “Dit is gewoon onverantwoord gedrag, hier heb ik geen andere woorden voor”, zegt burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V).

De politie van politiezone Rhode & Schelde controleerde donderdagnacht omstreeks 1 uur 30 ter hoogte van de afrit Melle van de R4 een voertuig met Franse nummerplaat. De vijf inzittenden, allen personen met de Franse nationaliteit, gaven toe dat ze op weg waren naar een feest in een vakantiehuis gelegen langs de Brusselsesteenweg in Melle.

De politie ging ter plaatse en stelde vast dat er in en rond de woning meerdere personen aanwezig waren. De politie nam contact op met het parket en de parketmagistraat gaf toestemming om de woning te betreden.

Capsules met lachgas

In de woning werden vijftien personen aangetroffen. In de tuin bevonden zich nog eens zeven andere personen. Alle aanwezigen waren meerderjarig en hadden de Franse nationaliteit, uitgezonderd op één Belg na. In de woning werden ook meerdere capsules met lachgas aangetroffen.

De woning was gehuurd door een 18-jarige Fransman uit de buurt van Rijsel. De man werd gearresteerd en in opdracht van het parket werd hij onmiddellijk gedagvaard voor de coronazitting van 27 januari 2021 van de Gentse politierechtbank. De andere aanwezigen kregen een onmiddellijke schikking van 750 euro. Bij niet-betaling zullen ook zij door het parket gedagvaard worden.

“Totaal onverantwoord gedrag”

Burgemeester van Melle Dirk De Maeseneer (CD&V) reageerde vrijdag onthutst op het nieuws van het lockdownfeest in zijn gemeente. “Deze feiten zijn onbegrijpelijk, zeker nu de cijfers opnieuw aan het stijgen zijn. Dit is gewoon totaal onverantwoord gedrag, hier heb ik geen andere woorden voor.”

“Blijkbaar zijn er nog altijd mensen die de ernst van de huidige situatie niet inzien. Ik heb ons korps altijd opgedragen om geen heksenjacht te voeren, maar tegen degenen die nog altijd de regels niet volgen, moeten we streng optreden.”

