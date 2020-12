Aziatische olifant geboren in Pairi Daiza

De grootste groep olifanten in Europa, in het dierenpark Pairi Daiza, is weer een lid rijker. De Aziatische olifant Soraya is bevallen van haar eerste jong, een mannetje. Dat meldt het dierenpark uit Brugelette, in de provincie Henegouwen, vrijdag.

Soraya, die al zes jaar in Pairi Daiza leeft, vierde op 9 december haar 10de verjaardag. Een weekje later zette ze een gezond olifantje op de wereld. De vader van het kalfje is de 20-jarige Po Chin. Hij leeft sinds 2020 in het Henegouwse dierenpark en werd er nu voor de vierde keer vader.

Het is de derde geboorte in twee jaar in de olifantenkudde van Pairi Daiza. Die telt nu 23 leden: 21 Aziatische olifanten en twee Afrikaanse olifanten.

De Aziatische olifant is met uitsterven bedreigd. Volgens de rode lijst van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) is de populatie Aziatische olifanten in het wild met minstens de helft verminderd in de laatste drie generaties, vooral door stroperij en verlies van natuurlijke habitat. De laatste ramingen gaan uit van 40.000 à 50.000 dieren in het wild.

Pairi Daiza werkt actief mee aan het Europees kweekprogramma (EEP).

Foto: Pairi Daiza