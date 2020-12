Brusselse school krijgt verontrustende telefoontjes, beller dreigt met daden “zoals onthoofding van Samuel Paty”

Brussel - Een Brusselse middelbare school ontvangt sinds oktober bijzonder verontrustende dreigtelefoons. Een anonieme man belde al meerdere malen naar de school en zei plannen te hebben “zoals de onthoofding van Samuel Paty”.

De anonieme man telefoneert sinds oktober regelmatig naar het l’institut Diderot, een middelbare school in het Brusselse. Om nog onbekende redenen uit hij keer op keer gruwelijke dreigementen. Zo zou hij onder meer gedreigd hebben met daden zoals “bij Samuel Paty”. De Franse leraar geschiedenis werd op straat onthoofd nadat hij Mohammed cartoons getoond had tijdens een les.

De anonieme beller blijft vooralsnog anoniem omdat hij steeds een ander telefoonnummer gebruikt. Ook is het niet uitgesloten dat hij via Skype belt of andere programma’s gebruikt om zijn identiteit en locatie te verbergen. De lokale politie op de hoogte, maar is karig met commentaar in het belang van het onderzoek. Die bevestigt dat een PV opgesteld werd.

Op 15 december werd er overigens brand gesticht in de school, maar dat veroorzaakte niet veel schade. De politie onderzoekt of er een verband is met de dreigtelefoons.