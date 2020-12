1.800 migranten tijdens hun vlucht naar Europa omgekomen dit jaar

Ondanks de coronacrisis en de erbij horende grenssluitingen zijn duizenden migranten naar Europa gevlucht in het voorbije jaar. De VN-organisatie voor migratie (IOM) heeft tot 17 december wereldwijd 3.174 doden geteld, vergeleken met een goede 5.300 voor 2019.

De organisatie maakte dat vrijdag in Genève bekend op de Internationale Dag van de Migranten (18 december). Ongeveer 1.800 van de dodelijke slachtoffers zijn omgekomen in Europa of op weg naar Europa. Op sommige vluchtroutes is het aantal zelfs dit jaar toegenomen, bijvoorbeeld van het Afrikaanse vasteland naar de Canarische Eilanden Eilanden. 593 mensen zijn daar dit jaar al overleden, vergeleken met 210 vorig jaar en 45 het jaar ervoor.