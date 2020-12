NMBS bestelt extra rijtuigen: minstens anderhalf jaar productiezekerheid voor Bombardier in Brugge

Brugge - De bestelling van 200 extra M7-dubbeldekrijtuigen door spoorwegmaatschappij NMBS is heel goed nieuws voor de zowat 500 werknemers van Bombardier in Brugge. “Dit betekent voor anderhalf tot twee jaar extra productiezekerheid”, zegt Peter Boels, de algemeen directeur van de vestiging.

De werknemers in Brugge zullen de M7’s onder handen nemen vanaf het schilderen van de stalen kasten van de rijtuigen. Ze zorgen ook voor de hele inrichting ervan, voeren de nodige tests uit en nemen de levering aan de NMBS voor hun rekening. “We zijn nu al 355 M7-rijtuigen aan het bouwen, waarvan een 40-tal geleverd is”, aldus Boels. “Daar komen nu deze 200 rijtuigen bij. Aan een productietempo van 120 tot 150 rijtuigen per jaar, zijn onze activiteiten de komende jaren verzekerd.”

De vestiging in Brugge zit volgens de algemeen directeur in een positieve flow. Enkele jaren geleden was de sfeer heel anders. In mei 2017 werd een herstructurering aangekondigd, waarbij uiteindelijk zowat 120 van de toen 450 banen zouden sneuvelen. Een groot deel van de activiteiten werd stopgezet en de site zou voortaan worden geleid vanuit Frankrijk (Crespin). “Men is hier de dood van Bombardier Brugge stilletjes aan het uitschrijven”, klonk het toen bij de vakbonden.

“We werken nog altijd heel nauw samen met Frankrijk, maar we evolueren weer meer in de richting van een autonome site”, aldus Boels. “Er zijn bijkomende investeringen gedaan in Brugge en er komen weer heel wat van de activiteiten terug.” Zo keerde de schilderafdeling terug, zij voert ook werken uit voor spoorvoertuigen die voor Frankrijk zijn bestemd.

Op ruim een jaar tijd is het personeelsbestand ook met meer dan 100 mensen toegenomen, zegt de algemeen directeur van de Brugse vestiging nog. Op dit moment werken er zowat 500 mensen.