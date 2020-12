Pharma.be: “Lek prijzen coronavaccins ernstige inbreuk op vertrouwelijkheidsclausule”

Koepelorganisatie pharma.be reageert verontrust op het lek van de Europese coronaprijzen door federaal staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker. “Dit is een ernstige inbreuk op de vertrouwelijkheidsclausule in de contracten tussen de Europese Commissie en de betrokken bedrijven”, klinkt het vrijdag in een persbericht.

Door de prijzen te lekken in een tweet schaadt De Bleeker volgens Pharma.be de overheid zelf en de consument. “De geheimhoudingsplicht zorgt ervoor dat farmaceutische bedrijven niet van elkaar weten wat de afspraken zijn”, zegt CEO Caroline Ven van pharma.be. “Dat geeft overheden de kans om betere kortingen te bedingen. In de onderhandelingen met de Europese Commissie werden zeer redelijke prijzen bedwongen, zodat alle Europese lidstaten die dat wensen in staat zullen zijn hun bevolking te vaccineren en te beschermen.”

De koepelorganisatie voor ruim 130 innovatieve Belgische farmabedrijven legt uit dat de prijsverschillen tussen de beschikbare vaccins te verklaren zijn door de verschillen in kostenstructuur, niet enkel op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, maar ook op dat van productie en logistiek. “De prijzen voor de Covid-19-vaccins zijn zeer redelijk in verhouding tot de enorme snelheid van de ontwikkeling ervan en de risico’s die daarmee verbonden zijn”, klinkt het in het persbericht.