Zulte Waregem krijgt middenmoot in zicht maar maakt zich zorgen over… de grasmat: “Ik durf niet gaan te kijken

Zulte Waregem krijgt morgen Sint-Truiden over de vloer. “We zijn er echter nog lang niet”, beseft trainer Francky Dury, ondanks de winst op het veld van Antwerp. “Daarom zijn de matchen tegen Sint-Truiden en Cercle Brugge erg belangrijk. We willen thuis ook nog eens een resultaat neerzetten want dat is lang geleden.”

Essevee ging winnen op Cercle, Gent en Antwerp maar verloor thuis wel van KV Mechelen. “En dat mag tegen Sint-Truiden niet opnieuw gebeuren want dan is alles weer voor niks geweest”, vindt ook Dury.

Dat het thuis moeizamer gaat dan uit heeft ook te maken met de staat van de grasmat. “Ik weet niet hoe het er nu bij ligt want ik durf niet gaan kijken”, zucht de trainer. “Ik houd mijn hart vast. Onze greenkeeper treft zeker geen schuld, die man is top en kent als geen ander zijn vak. Ik zie hem ’s morgens al om half acht op zijn tractor zitten.”

Het is een publiek geheim dat men bij Zulte Waregem onder anderen door corona de tering naar de nering moet zetten en er bespaard moest worden. “Het veld werd afgelopen lente niet opnieuw ingezaaid en daar betaalt men nu de rekening voor. Ogenschijnlijk ligt het veld goed maar als er op gespeeld wordt, vliegen de graszoden in het rond. Wellicht is er geen budget om nu een nieuwe mat aan te leggen.”

Dury hoopt dat men de komende maanden de schade kan beperken. Sportief ziet hij wel perspectief. “We hebben diep gezeten maar we zijn altijd positief gebleven en dat helpt. Onderin is nu een hergroepering aan de gang en dat juich ik toe. Als onderin twee of drie clubs het onder mekaar moeten uitvechten, is dat nooit goed. “

Bovenin merkt Dury dat Club Brugge er bovenuit steekt. “Als je ziet dat ze na Lazio twee keer uit gaan winnen, moet je concluderen dat ze zowel mentaal als fysisch enorm sterk staan. Antwerp en Standard worstelen daar nog mee. Uit ervaring weet ik dat het niet evident is om zowel nationaal als internationaal te presteren. Club Brugge slaagt daar als enige in. Genk en Anderlecht vind ik ook goede ploegen en schat ik hoog in voor de top vier. Antwerp en Standard zullen uit hun pijp moeten komen voor die vierde plek.”