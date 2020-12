Vier verdachten gearresteerd voor recente aanslag voor lokalen van Charlie Hebdo

Vier mensen zijn maandag gearresteerd in het onderzoek naar de aanval met een hakbijl door een jonge Pakistaan eind september vlakbij de vroegere lokalen van het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs. Ze zijn voorgeleid bij de procureur voor terrorisme, zo is vernomen uit gerechtelijke bron die het bericht hierover van Le Parisien bevestigt.