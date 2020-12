Duitsland verbiedt plastic zakjes vanaf 2022

Vanaf januari 2022 zijn plastic zakjes aan de kassa verboden in Duitsland. Het Duitse parlement heeft het verbod vrijdag goedgekeurd. Enkel de klassieke plastic zakjes om boodschappen in op te bergen, worden verboden. De stevigere herbruikbare tassen en dunne zakjes voor groenten en fruit mogen wel nog.

In de voorbije jaren is het gebruik van plasticzakken in Duitsland al sterk afgenomen, omdat veel handelaars ze vrijwillig weggehaald hebben. Volgens handelsfederatie HDE worden in vergelijking met vijf jaar geleden nu bijna 70 procent minder zakken uitgedeeld.

In Vlaanderen mogen de klassieke dunne plastic wegwerpzakken al een paar jaar niet meer gratis gegeven worden aan de kassa. Tegen betaling mag het wel. In Brussel en Wallonië is ook dat verboden.