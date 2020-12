Opnieuw monoliet opgedoken in de VS: “Dit is echt en niet door mensen geplaatst”

Nadat er een ‘monoliet’ gezien werd in de woestijn van Utah, duiken over de hele wereld zulke mysterieuze bouwwerken op. De werknemers van een café in Florida trokken woensdag grote ogen toen ze hun zaak wilden openen en een drie meter hoog stuk metaal ontdekten. Toen ze de beelden van de beveiligingscamera bekeken om de daders te betrappen, merkten ze op dat er op dat moment net een technische storing was. Een grap, een publiciteitsstunt of buitenaardse wezens? Een vrouw is er alvast van overtuigd dat de monoliet “echt is en niet door mensen geplaatst”.