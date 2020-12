Boos briefje van buren gaat viraal: “Haal die asociale en verloederende verlichting weg”

Nieuwe bewoners van een wijk in het Nederlandse Hoogeveen kregen deze week een briefje in de bus van een anonieme buurtgenoot met het verzoek om “de extreme en verloederende glitterverlichting te verwijderen”.

“Uiteraard bent u van harte welkom als nieuwe bewoners in onze wijk”, luidt de nog aardige eerste zin van het bericht. Vervolgens komt de ‘maar’. “Met uw extreme/kermisachtige en asociaal ogende bonte kerstversiering in de tuin, heeft u ons als medewijkbewoners op een zeer onaangename wijze verrast”, gaat de boodschap verder. Volgens de bewoner past de asociale verlichting niet in de respectabele wijk. Het verzoek is dan ook om deze te verwijderen en eventueel te vervangen door een “rustige en bij een kerst passende kerstverlichting.”

Foto: Facebook

“Lekker laten hangen”

De nieuwe bewoners deelden het bericht van hun buren op Facebook, met daaronder een foto van de versierde woning. Direct na de plaatsing van het bericht stroomden de reacties binnen. “Niks mis mee. Denk dat de schrijver van het bericht niet thuis hoort in deze wijk en lekker in een hutje op de hei moet gaan wonen”, schrijft iemand onder de foto. Anderen zeggen dat het stel de lichtjes “lekker moeten laten hangen”.

Uit rondvraag onder buurtbewoners is inmiddels gebleken dat de directe buren van het stel niet achter het briefje zitten. Ook heeft het stel veel lieve reacties gehad van mensen uit de buurt.