Vijftien doden, overwegend kinderen, bij explosie in Afghanistan

Bij een explosie in het oosten van Afghanistan zijn vijftien doden en twintig gewonden gevallen. De meeste slachtoffers zijn kinderen, meldt Tarik Arian, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder van de provinciegouverneur van Ghazni zijn alle dodelijke slachtoffers kinderen.

“Vijftien kinderen zijn gedood”, aldus Waheedullah Jumazada, woordvoerder van de provinciegouverneur. Ook Ahmad Khan Seerat, woordvoerder van de provinciepolitie, bevestigt die balans.

Wat precies gebeurd is, is niet duidelijk. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gebeurde de ontploffing tijdens een religieuze ceremonie in een huis. Een motorfiets met springstof zou tot ontploffing zijn gekomen.

De woordvoerder van de gouverneur zei echter dat de explosie plaatsvond nabij de ceremonie. Volgens hem gebeurde ontploffing, toen kinderen zich verzamelden rond een verkoper op een motorfiets.

Volgens een woordvoerder van de radicale talibanmilitie wilden de kinderen een man een nog niet ontplofte mortiergranaat verkopen. Volgens de talibanwoordvoerder stierven er twaalf kinderen.