Man gooit bijl naar politie en verschanst zich in woning na ruzie met ex

Zoersel - Een man heeft zich vrijdag een tijdlang verschanst in zijn woning in de Antwerpse gemeente Zoersel voor de politie. Dat gebeurde na een hevige ruzie tussen de man en zijn ex-vrouw. De man gooide met een handbijl naar de politie toen die ter plaatse kwam.

Het koppel ging enige tijd geleden uit elkaar, maar de vrouw kwam vrijdagochtend langs bij haar ex in Den Mostheuvel om nog wat spullen op te halen. Er ontstond echter een woordenwisseling die al snel escaleerde in een hevige ruzie. Daarop verwittigde de vrouw de lokale politie Voorkempen.

Die kwam snel ter plaatse, maar de man gooide met een handbijl om hen op afstand te houden. Op dat moment kon de vrouw zichzelf wel al in veiligheid brengen. Vervolgens verschanste de man zich in zijn woning. Vanuit het raam dreigde de man ook met meerdere messen, waarop de politie bijstand vroeg van de speciale eenheden.

Omdat er ook gevreesd werd voor brandstichting – vanuit de garage liep een kabel naar een jerrycan gevuld met benzine – kwam ook de brandweer ter plaatse. “Nog voor de speciale eenheden ter plaatse kwamen, besliste de 39-jarige man om vrijwillig naar buiten te komen”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket.

De man werd opgepakt en naar het politiekantoor gebracht voor verhoor. Later wordt beslist over een eventuele voorleiding bij de onderzoeksrechter.