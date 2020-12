Slechts zeven Europese landen doen het beter dan België: wat is hun aanpak?

België is niet langer de slechtste leerling van de coronaklas. Qua aantal besmettingen per 100.000 inwoners in veertien dagen staat ons land momenteel op de 24ste plaats in Europa. Slechts zeven landen doen het beter dan ons. Maar waarin verschilt hun aanpak nog van de onze? En zorgt dat effectief voor betere cijfers? Een overzicht.