Minister stapt op uit onvrede met “orbanisering” van Slovenië

De Sloveense minister van Volksgezondheid, Tomaz Gantar, is vrijdag opgestapt. Hij hekelt de “orbanisering” van het land onder het mom van de strijd tegen het coronavirus. De minister, lid van de Democratische Partij van Gepensioneerden (DeSUS), beschuldigt de populistische premier Janez Jansa ervan de strijd tegen de epidemie te gebruiken om de oppositie te verzwakken.

“We willen geen orbanisering van de staat, of de invoering van een autocratisch systeem”, aldus Karl Erjavic, leider van DeSUS, een van de vier coalitiepartijen.

De Hongaarse premier Viktor Orban is een bondgenoot van de Sloveense premier. Internationale organisaties en Europese partners beschuldigen de Hongaarse premier ervan de democratie met de voeten te treden.

De Sloveense premier schortte begin december nog de financiering van het Sloveense persagentschap STA op. Hij beschuldigde dat agentschap ervan partijdig te zijn in de verslaggeving over het beheer van de coronacrisis door de regering. Met het vertrek van DeSUS, die strengere beperkingen wou om het coronavirus te bestrijden, heeft de coalitie van Jansa maar een nipte meerderheid in het parlement, met 47 zetels op 90.

Slovenië telt 2 miljoen inwoners. Vrijdag registreerde het land 2.270 overlijdens door Covid-19.