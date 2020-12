Knappe interactieve kaart toont hoe coronavirus zich verspreidde in ons land

‘Grafiekman’ Bart Mesuere (UGent) heeft opnieuw toegeslagen. De informaticus heeft een grafiek gemaakt waarop de evolutie van het aantal coronabesmettingen op het Belgische grondgebied in kaart wordt gebracht.

“Een vroeg kerstcadeau”, noemt Bart Mesuere het zelf op Twitter. De informaticus die tijdens de coronacrisis al meermaals uitpakte met originele grafieken en manieren om data in beeld te brengen, heeft nu een kaart gemaakt waarop de verspreiding van het coronavirus op het Belgische grondgebied te zien is. Aan de hand van kleuren wordt de evolutie in elke gemeente getoond. In bovenstaand filmpje is dat te zien, maar het is ook mogelijk om dag per dag door de grafiek te gaan via deze link.