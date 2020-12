Spelen kinderen dan toch een belangrijke rol in de verspreiding? Nog niet eerder gepubliceerde data uit contactonderzoek die De Standaard kon inkijken, werpt licht op de zaak.

De kinderen worden op het Overlegcomité vandaag een belangrijk agendapunt. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) is bezorgd over de infecties bij die groep. “Misschien moeten we voorzichtiger ...