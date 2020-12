Simon Mignolet nu al beste doelman in Club-geschiedenis

Simon Mignolet legt steeds indrukwekkendere cijfers voor. Sinds zijn komst in de zomer van 2019 pakte hij 24 cleansheets in 43 competitiematchen voor Club. Internationaal doet alleen Atlético-doelman Jan Oblak beter. In historisch perspectief is Mignolet de beste doelman van Club Brugge ooit en de beste doelman in België sinds het jaar 2000.