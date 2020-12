Belofte van het jaar Charles De Ketelaere: “Alle winnaars van deze prijs zijn uiteindelijk echte sterren geworden, wat een eer”

Charles De Ketelaere is vrijdagavond verkozen tot Belofte van het Jaar. De 19-jarige alleskunner van Club Brugge toonde zich bijzonder opgetogen met zijn allereerste individuele prijs. “Dit is echt heel mooi, zeker omdat het over alle sporten gaat”, vertelde hij bij Club TV.

“Bijna alle mensen die deze prijs hebben gewonnen, zijn ook doorgebroken tot echte sterren. Het is een eer om in dat rijtje te mogen staan”, toonde De Ketelaere zich bijzonder trots met zijn trofee. “Er wordt nu wel meer van mij verwacht. Maar dat stuwt mij eigenlijk alleen maar naar betere prestaties en motiveert mij om verder te blijven doen.”

Enkele bekenden, zoals zijn mama, Roberto Martinez en Thomas Meunier, hadden een videoboodschap ingesproken voor de winnaar. “Dat is heel mooi. Bedankt allemaal voor de mooie woorden.”

Over zijn mooiste moment het afgelopen jaar moest De Ketelaere niet lang nadenken. “Mijn goals in de Champions League waren speciaal, maar de goal die ik maak in de have finale van de Beker van België vond ik persoonlijk het mooiste moment. Daar waren supporters bij, dat maakt het nog net iets specialer.”

Vriendin Jozefien: “Echt heel trots”

Of De Ketelaere nog tips had voor andere profvoetballers in spe? “Plezier maken is het belangrijkste. Als dat er niet meer is, dan stop je er beter mee. En voor de rest: in jezelf blijven geloven en blijven trainen. Iedereen heeft moeilijke momenten. Ik heb die ook gehad, maar je moet echt in jezelf blijven geloven.”

Het laatste woord was voor Jozefien, de vriendin van De Ketelaere. “ Hij heeft het geweldig gedaan het afgelopen jaar. En hij verdient het ook echt, als je ziet hoe hard hij ervoor werkt. Voor ik met Charles was, keek ik eigenlijk weinig naar voetbal. Maar nu heb ik het leren appreciëren. Hij betrekt mij in alles en het is fijn om alles vanop de eerste rij te mogen meemaken. Ik ben heel fier op hem.”