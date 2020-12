Rwanda weigert in te gaan op Amerikaanse vraag om Belg Paul Rusesabagina vrij te laten

Het regime van president Paul Kagame in Kigali gaat niet in op het verzoek van een Amerikaans parlementariër aan de Rwandese president Paul Kagame om de politieke opposant Paul Rusesabagina – van Rwandese afkomst maar van Belgische nationaliteit – die sinds augustus vorig jaar gevangen zit, vrij te laten. Dat is in de Rwandese pers te lezen.

Het Amerikaanse Congreslid Carolyn Maloney schreef maandag aan Kagame om de vrijlating en terugkeer naar de Verenigde Staten te vragen van Rusesabagina, de held van de film Hotel Rwanda, die vertelt hoe de voormalige directeur van het Mille Collines-hotel in Kigali tijdens de genocide van 1994 meer dan 1.200 mensen redde, die in dit hotel waren ondergebracht.

In een brief van 16 december antwoordde de Rwandese minister van Justitie, Johnston Busingye, dat het Rwandese rechtssysteem onafhankelijk is en dat de arrestatie van de heer Rusesabagina, die van terrorisme verdacht wordt, gebaseerd was op onmiskenbare feiten. Busingye zei dat de Rwandese opsporingsdienst en het nationale parket aan de rechtbank en de media verklaarden dat Rusesabagina “niet was ontvoerd of uitgeleverd”.

Omstreden arrestatie

Paul Rusesabagina is een felle criticus van het regime van president Kagame en leefde sinds 1996 in ballingschap in de Verenigde Staten en België, waar hij in 1999 de nationaliteit verwierf.

Eind augustus werd hij door de Rwandese politie gearresteerd, toen hij net was aangekomen met een vliegtuig uit Dubai en naar Burundi wilde doorreizen. Hij wacht nu in de gevangenis om berecht te worden voor financiering van terrorisme, moord en rebellie.

“Hij verliet Dubai vrijwillig in een privévliegtuig en toen het vliegtuig in Rwanda landde en hij vrijwillig uitstapte, werd hij gearresteerd op grond van een arrestatiebevel uit 2018”, schreef de Rwandese minister van Justitie in zijn brief aan het Amerikaanse parlementslid Maloney, zo berichtte de regeringsgezinde krant The New Times donderdag.