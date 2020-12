OVERZICHT. Strengere controles op telewerk en aan grenzen, avondklok niet vervroegd: dit heeft het Overlegcomité beslist

Het Overlegcomité heeft vrijdag na iets meer dan vier uur vergaderen zoals verwacht beslist dat versoepelingen van de coronamaatregelen niet aan de orde zijn door de negatieve evolutie in de coronacijfers. Er worden strengere regels ingevoerd voor onder meer thuiswerk en reizen. Wel wordt ingezet op betere handhaving van de geldende maatregelen.

Een vrolijke boodschap had premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdagavond niet op de persconferentie van het Overlegcomité. “We staan voor belangrijke dagen en weken”, sprak hij. “Voor de strijd tegen het virus begint een belangrijke periode. Het zijn wij die bepalen hoe de evolutie zal zijn van de cijfers en hoe de evolutie zal zijn in de ziekenhuizen.”

De eerste minister benadrukte dat de cijfers vandaag niet meer zo snel dalen als tot ongeveer een week geleden het geval was. “Dit zou het begin van een derde golf zijn, maar wij kunnen dit vermijden door de regels na te leven. Anders gaat het de verkeerde kant uit. We willen niet in die derde golf terechtkomen en dat hebben we vandaag nog perfect in de hand. Ons gedrag bepaalt alles.”

Daarom nam het Overlegcomité, waarin alle regeringen van ons land vertegenwoordigd zijn, deze beslissingen:

- De controles op het naleven van de maatregelen worden fors opgevoerd, onder meer op telewerk. De regering vraagt de vakbonden en werkgevers om versterkende maatregelen voor te stellen. Bedrijven riskeren forse boetes als ze de verplichting niet naleven. Ook aan de grenzen zal meer gecontroleerd worden, onder meer op het gebruik van het Passenger Locator Form.

- Wie terugkeert naar ons land vanuit een rode zone, moet bij terugkomst in ons land zeven dagen in quarantaine. De quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Locator Form blijkt dat de kans op besmetting laag is vanwege het gestelde gedrag in het buitenland. “Maar we gaan daar streng op zijn”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) op de persconferentie.

- Begin 2021 komt er een nieuw Passenger Locator Form, waarin een onderscheid gemaakt zal worden tussen vakanties of persoonlijke reizen en reizen voor het werk.

- Het naleven van de verplichte quarantaine zal beter opgevolgd en gecontroleerd worden.

- Mensen die niet in België wonen moeten vanaf 25 december een bewijs van een negatieve coronatest, die in de voorafgaande 48 uur werd afgenomen, voorleggen om ons land binnen te mogen, uitgezonderd mensen die voor het werk reizen.

- Ook op het openbaar vervoer zal strenger gecontroleerd worden. Binnenkort zullen de controleurs op de bussen en treinen ook overtredingen op de coronamaatregelen kunnen vaststellen en eventueel beboeten.

- De regels voor kerstavond en Kerstmis blijven behouden: elk gezin mag maximaal één knuffelcontact ontvangen, buiten mag je maximaal met vier samenkomen en alleenstaanden mogen hun beide knuffelcontacten ontvangen.

- Steden en gemeenten wordt gevraagd om hun inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen te handhaven en op te voeren als dat nodig is. Winkelen moet nog steeds individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.

- De avondklok in Vlaanderen van middernacht tot 5 uur blijft behouden. Er was sprake van die te vervroegen naar 22 uur, maar dat gebeurt niet.

- De kerstvakantie wordt niet verlengd en loopt zoals gepland tot 3 januari.

- Wintersporters die door de sluiting van de grote skigebieden in het buitenland hoopten in eigen land de latten te kunnen aanbinden, mogen die hoop opbergen: ook skiën in België wordt verboden.