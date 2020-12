Politie van Chicago valt binnen in verkeerde huis en slaat zwarte vrouw naakt in de boeien: “Dit is niet het huis dat je zoekt. Hoe kan dit wettelijk zijn?”

De autoriteiten van Chicago liggen zwaar onder vuur, nadat vrijdag een video werd vrijgegeven waarin te zien is hoe agenten ten onrechte het huis van een zwarte maatschappelijk werkster binnenvielen, n haar handboeien omdeden terwijl ze naakt was.

Anjanette Young (50) was net thuis op 21 februari 2019 toen agenten haar deur met een ram insloegen en haar huis met groot geweld binnenvielen. Op de videobeelden, gemaakt door de bodycams van de agenten, zien we de vrouw naakt en geboeid, zichtbaar geschokt en doodsbang. “Wat is er aan de hand? “, vraagt de maatschappelijk werkster. “Er is hier niemand anders, ik woon alleen. Dit is niet het huis dat je zoekt. Hoe kan dit wettelijk zijn?”, horen we haar huilend zeggen in de video. Op dat moment lijken de agenten hun fout eindelijk te beseffen, en biedt een van hen haar excuses aan.

MISTAKEN POLICE RAID: Bodycam video of police in Chicago raiding the wrong address is sparking outrage, even leading to an apology from the mayor. ABC’s Andrea Fujii has the details. pic.twitter.com/Fz0hKnuWio — ABC World News Now (@abcWNN) December 17, 2020

Young getuigde vrijdag bij een lokaal televisiestation over haar wedervaren. “'Ik denk echt dat ik die nacht had kunnen sterven. Als ik een of andere geste had gemaakt, denk ik dat ze me zouden hebben neergeschoten”, zei ze. Volgens Amerikaanse media woonde de door de politie gezochte persoon vlak naast het huis van Young, maar gaf een informant het verkeerde adres door.

Klacht

Young diende klacht in tegen de politie na het incident. Onlangs beval een rechtbank dat de politie van Chicago de videobeelden moest vrijgeven. De advocaat van Young vroeg zich af of de politie op dezelfde manier zou hebben gehandeld als ze een jonge blanke vrouw was geweest. “Ik denk het niet”, aldus Keenan Saulter. “Ik denk dat de agenten deze vrouw zouden hebben gezien als een kwetsbare persoon die het verdiende beschermd te worden, die het verdiende waardig te blijven. Maar ze zagen mevrouw Young in dit geval als minder dan een menselijk wezen.”

“I was terrified. I tell people that I was scared into compliance. I was afraid to move because in that moment, I thought if I did anything out of the ordinary that they would shoot me,” Anjanette Young says about being a victim of a wrong house raid by Chicago police. pic.twitter.com/JkKCBkljMt — MSNBC (@MSNBC) December 17, 2020

Lori Lightfoot, de burgemeester van Chicago, liet al weten “het hart in te zijn” van het incident, en beloofde dat de verantwoordelijken ter verantwoording zullen worden geroepen.