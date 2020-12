Adnan Januzaj begrijpt niet waarom hij gepasseerd wordt bij Rode Duivels: “Ik denk dat ik al genoeg heb laten zien”

Adnan Januzaj (25) schippert dezer dagen tussen bank en basis bij Real Sociedad, dat meedraait in de top van La Liga. In de plannen van bondscoach Roberto Martinez komt het jeugdproduct van Anderlecht al een tijdje niet meer voor, tot lichte frustratie van Januzaj zelf. “Sommige spelers zijn totaal uit vorm en zitten toch in de selectie. Dat stoort mij”, vertelt hij in een interview met Eleven Sports.

“Het is normaal dat ik een beetje teleurgesteld ben”, vindt Januzaj zelf. “Ik denk dat ik al genoeg laten zien heb in het verleden om een plaats te hebben bij de nationale ploeg. Iedereen kan een mindere periode doormaken. Sommige spelers die nu worden opgeroepen zijn totaal uit vorm, maar zijn er toch bij. Dat stoort mij soms wel. Maar als ik hier bij Real Sociedad moet blijven, dan is dat voor mij ook goed. Ik speel mijn wedstrijden en de rest zien we wel.”

“Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kwaliteiten elke ploeg iets kan bijbrengen”, zegt Adnan Januzaj nog. “Maar ik laat de moed niet zakken en ik blijf professioneel. Ik speel nu al acht jaar op het hoogste niveau. Ik draai al een tijd mee, ik weet dus hoe het gaat in het voetbal. Ik maak er geen probleem van en ik focus me gewoon op mijn club.”

