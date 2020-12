Club Brugge tegen AA Gent: de clash tussen twee voorlinies die plots in vorm zijn

De Slag om Vlaanderen heeft wat aan belang ingeboet nu AA Gent niet de verhoopte titeluitdager van Club Brugge is geworden dit seizoen. Veertien punten en maar liefst negen plaatsen in de stand is het verschil tussen de twee ploegen. Toch is de clash iets om naar uit te kijken, want het is wel het duel der aanvallers in vorm.