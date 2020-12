Moeder aangehouden voor moord op baby

De jonge moeder van de baby die donderdagavond dood werd gevonden in Luik, is aangehouden voor kindermoord. Autopsie wees uit dat het slachtoffertje wellicht een schedelbreuk had opgelopen.

De baby stierf nadat de moeder alleen was bevallen in haar woning in Luik. Maar het was geen natuurlijke dood. Dat bevestigt het parket van Luik vrijdag. De moeder is aangehouden en in verdenking gesteld van kindermoord.

De jonge moeder beviel alleen in haar woning in de rue Douffet in Luik. Toen de weeën begonnen, nam zij contact op met haar partner, die geen Frans en amper Engels spreekt. Ze belde niet naar de hulpdiensten, maar verwittigde wel een vriend. Toen die ter plaatse kwam, werd het kind geboren, maar het was duidelijk dat het niet in goede gezondheid verkeerde. Uiteindelijk werd het kind naar het Luikse Citadelziekenhuis gebracht, waar het rond 23.30 uur overleed.

De ouders werden donderdagochtend ondervraagd maar dat leverde aanvankelijk weinig op. Tot de resultaten van de autopsie bekend waren. De wetsdokter kon achterhalen dat de baby een schedelbreuk had opgelopen. Gevallen, laten vallen of geslagen? De moeder is aangehouden maar volgens het parket blijven er nog veel vraagtekens en kan het dossier nog alle kanten uit.