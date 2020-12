Bedrijf van Elon Musk polst naar mogelijkheden voor satellietinternet in België

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk, heeft onlangs contact opgenomen met de Belgische telecomregulator BIPT over zijn aanbod van breedbandinternet via satelliet. De satelliettreintjes van Musk kunnen een oplossing zijn voor de zones in ons land waar nog geen snelle internetverbindingen via kabel beschikbaar zijn.

De Duitse regulator Bundesnetzagentur meldde vrijdag dat hij gebruiksrechten voor spectrum heeft toegekend aan SpaceX voor zijn satellietsysteem Starlink.

Via een netwerk van honderden satellieten wil SpaceX overal op aarde snelle internetverbindingen beschikbaar maken. In de VS is al een testversie beschikbaar, in Duitsland maakt de regelgever het ook mogelijk.

SpaceX heeft ook in ons land contact opgenomen met de regulator, bevestigt BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts. “We spraken met Starlink over ons vergunningsvrijstellingsregime. Als we alle technische informatie hebben, kunnen we beslissen wat we gaan doen”, zegt hij.

Het BIPT meent dat het systeem een interessante toepassing kan zijn voor de zogenaamde “witte zones” in ons land, gebieden waar meer dan 20 procent van de gezinnen geen toegang heeft tot internet van 30 Mbps.