Flat onbewoonbaar na brand in Watermaal-Bosvoorde

Brussel / Watermaal-Bosvoorde - Vrijdagnamiddag heeft een brand gewoed in een flat aan de Charles Michielslaan in Watermaal-Bosvoorde. Daarbij vielen geen menselijke gewonden maar twee katten moesten wel door de brandweer beademd worden. Door de brand is de flat onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer vrijdagavond.

Het vuur in de flat op de derde verdieping van een vijf verdiepingen tellend gebouw werd vrijdagnamiddag omstreeks 14.45 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer had de bewoonster van het getroffen appartement zich al in veiligheid gebracht maar daarbij had ze de deur van haar appartement laten openstaan, zodat de rook van de brand zich verspreidde door de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Ook de andere bewoners van het flatgebouw konden geëvacueerd worden zonder dat er gewonden vielen.

De brandweer had het vuur, dat veroorzaakt was door een huishoudapparaat, snel onder controle maar de ventilatie van het gebouw nadien nam heel wat tijd in beslag. Bij een verkenning in het getroffen appartement trof de brandweer ook twee versufte katten aan. Die kregen zuurstof toegediend en werden vervolgens door de politie van de zone Marlow (Ukkel/Oudegem/Watermaal-Bosvoorde) toevertrouwd aan de zorgen van een dierenarts.

Het appartement waar de brand heeft gewoed, is minstens tijdelijk onbewoonbaar en door het insijpelende bluswater moet ook de elektrische installatie van het appartement op de tweede verdieping nagekeken worden.

“We willen er nogmaals aan herinneren hoe belangrijk het is om binnendeuren te sluiten bij een brand, als je dat kan doen zonder jezelf in gevaar te brengen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het dichthouden van deuren zorgt er zelfs bij niet-brandwerende binnendeuren voor dat de rook van een brand tot 20 minuten wordt tegengehouden.”