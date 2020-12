Sony haalt topgame ‘Cyberpunk 2077’ uit eigen onlinewinkel na talloze bugs

Het Japanse technologiebedrijf Sony heeft het videospel Cyberpunk 2077 wereldwijd uit zijn PlayStation Store gehaald nadat de voorbije dagen gebleken was dat het spel van de Poolse spelletjesmaker CD Projekt bulkt van de bugs. Intussen breidt ook de spelletjesdienst Xbox van Microsoft het terugbetalingsbeleid uit, om een volledige terugbetaling van het spel te garanderen voor wie het digitaal heeft aangekocht.

“SIE (Sony Interactive Entertainment) spant zich in om een hoog niveau van tevredenheid te verzekeren bij zijn klanten. We gaan dus van start met terugbetalingen en we gaan het spel tot nader order uit de onlinewinkel halen”, zo schrijft de games-afdeling van Sony onder meer op zijn Amerikaanse en Australische sites.

Het spel is vorige week donderdag uitgekomen en is de eerste grote titel van het bedrijf sinds “The Witcher 3: Wild Hunt” uit 2015. Op spelconsoles van de vorige generatie doet het spel het niet zo goed door allerlei bugs en technische problemen. Financieel nieuwsagentschap Bloomberg meldt dat volgens analisten de mening van spelers op de oudere consoles (zoals Playstation 4 en Xbox One) cruciaal kan zijn voor de omzet van CD Projekt.

Intussen breidde ook Xbox het terugbetalingsbeleid uit. Wie het spel digitaal op de Microsoft Store kocht, mag ook een volledige terugbetaling aanvragen. “Hoewel we weten dat de ontwikkelaars bij CD Projekt RED hard gewerkt hebben om Cyberpunk 2077 uit te brengen in extreem uitdagende omstandigheden, beseffen we ook dat sommige spelers ongelukkig zijn met de huidige ervaring op oudere consoles”, aldus Xbox Support op Twitter.

De Poolse gamestudio verontschuldigde zich maandag op sociale media bij de klanten. De ontwikkelaar zei dat meer aandacht had moeten gaan naar het beter speelbaar maken op de Playstation 4 en Xbox One.