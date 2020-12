Zeven dagen op zeven, 12 uur per dag voor 100.000 inentingen: militair hospitaal wordt vaccinatiecentrum

Brussel - Het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek kan in 2021 dienstdoen als vaccinatiecentrum. Daarvoor heeft de ministerraad van de federale regering het licht op groen gezet. In zeven maanden tijd kunnen daar 100.000 mensen hun coronaprik krijgen. Daarvoor wordt een vleugel van het ziekenhuis leeggemaakt, klinkt het op het kabinet van de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

“Het Militair Hospitaal kan zeven dagen op zeven van 8 uur ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds draaien als vaccinatiecentrum”, zegt minister Dedonder. “Zo kunnen we duizend vaccinaties per dag doen. Iedere persoon moet twee dosissen krijgen, dus in zeven maanden zouden we 100.000 moeten kunnen vaccineren.”

Wanneer het precies start, is nog onduidelijk. Het militair hospitaal komt pas aan bod in de tweede fase van de vaccinatiecampagne. In de eerste fase – wellicht tot februari of maart – worden het personeel en bewoners van woon-zorgcentra en zorgverleners ingeënt, maar dat gebeurt in de rusthuizen en de ziekenhuizen zelf. Pas in de fase erna – ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen en essentiële beroepen – komt het militair hospitaal in beeld. Hoe dan ook wil Defensie de vaccinatiecampagne stevig steunen. Tien mobiele vaccinatieteams worden bovenop het hospitaal nog ingezet om op andere locaties aan de slag te gaan.