Dé vraag bij OHL: kan Marc Brys tegen KV Mechelen rekenen op Thomas Henry? “Ik betwijfel het”

Dé vraag van deze week op OHL is of spits Thomas Henry fit geraakt voor KV Mechelen zondag. In de aanloop naar Moeskroen afgelopen dinsdag viel hij uit met een lichte enkelblessure en de kans is groot dat hij ook tegen Malinwa nog ontbreekt. "Ik sluit niets uit, maar ik betwijfel of hij klaar geraakt", zegt Marc Brys.

Henry, OHL-topschutter met twaalf doelpunten, trainde nog geen enkele keer mee deze week. Hij werkte individueel in de fitness. Toch is Marc Brys de hoop nog niet helemaal kwijt. "We gaan zeker proberen om hem nog fit te krijgen", zegt de coach van de Leuvenaars. Om vervolgens iets pessimistischer – of realistischer zo u wil – verder te gaan. "Ik sluit niets uit, maar ik betwijfel of hij klaar geraakt. We gaan ook geen risico's nemen."

Over de fitheid van zijn spelersgroep heeft Brys, op het enkelprobleem van Henry na dan, weinig te klagen. En dat ondanks de drukke opeenvolging van weekend- en midweekwedstrijden. "We stellen onszelf constant de vraag of we vermoeidheid zien bij de spelers, maar voorlopig blijft het antwoord duidelijk nee", klinkt het. "Het is niet altijd goed te meten want vermoeidheid zit ook in het hoofd, maar ik zie niets wat daarop wijst. Geen lusteloosheid, geen gepuf, niks. We zijn deze drukke periode goed aan het doorkomen. Het helpt natuurlijk dat we zo veel winnen. Iedereen is opgewonden, dan voel je minder dat je moe bent."

Terugkeer Maertens



Met de besmetting van de hele trainersstaf bij tegenstander KV Mechelen houden ze zich in Leuven niet bepaald bezig. "Of daar nu 27 trainers langs de lijn staan of slechts één terreinverzorger, maakt mij echt niet uit", zegt Brys. "Mechelen is en blijft een goeie ploeg die gewoon een beetje in een negatieve spiraal is beland. Maar als je ze pressing zag zetten tegen Club Brugge, weet je dat ze iets kunnen."

Willen ze bij OHL hun vierde plaats vasthouden, mogen ze vooral geen voorsprong meer uit handen geven zoals dinsdag bij Moeskroen. Daar stonden de Leuvenaars 0-2 voor, maar werd het nog 2-2. "Dat was wel een thema deze week", geeft Brys toe. "De dialoog die ontstond tussen mijzelf en de spelers was 'wat gaan we doen als we nogmaals in deze situatie komen?'. Wat kunnen we anders doen? Wat gaan wij ertegenover zetten als een ploeg vanuit een verloren situatie alles of niets speelt?" OHL zal daarbij alvast opnieuw kunnen rekenen op Maertens, die terugkeert uit schorsing.