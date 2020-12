Zoals Spider-Man zijn web vanuit de pols alle richtingen uitspuit, zo kan u binnenkort handgel in het rond spuiten. Dat is het concept van SprayCare, een armband die in maart 2021 op de markt komt.

Eén druk op de knop en de armband spuit 3 seconden vernevelde handgel in je hand of op het oppervlak waar je het naar richt. Er kan 5 milliliter in het magazijn, goed voor ongeveer 50 dosissen.