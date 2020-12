Aantal alleenwonenden mannen in 30 jaar verdubbeld: “Minder bereid hun welstand op te geven voor een relatie”

Het aantal alleenwonende mannen is in dertig jaar tijd bijna verdubbeld (+ 93 procent): van 227.079 in 1990 naar 437.330. Bij vrouwen bedraagt die stijging ‘slechts’ 46 procent. De stijging is deels te verklaren door een algemene stijging van de volwassen bevolking met 19 procent, maar er is meer.

“Bij vrouwen is het aantal alleenwonenden altijd hoger geweest door hun hogere levensverwachting: ze werden vaker dan mannen verweduwd”, zegt professor sociologie Dimitri Mortelmans (UA). “Bij mannen is dat stijgingspercentage nu zo hoog omdat ze van verder komen.” Uit de cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat mannen nu meer dan vroeger op jonge leeftijd (18-24 jaar) gaan samenwonen, terwijl dat bij jonge vrouwen licht is afgenomen. Ook hebben de toegenomen scheidingen een invloed op de inhaalbeweging van de mannen.

“In eigen onderzoek hebben we ook vastgesteld dat het aantal latrelaties is toegenomen”, zegt Mortelmans. “Het gaat om mensen die al een bepaalde welstand voor zichzelf hebben opgebouwd, een eigen huis hebben en niet bereid zijn dat allemaal op te geven voor een relatie.”