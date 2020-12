Premier De Croo: “Het zal tot na de zomer duren voor iedereen veilig is”

Volgens premier Alexander De Croo zal het nog maanden duren vooraleer iedereen gevaccineerd is, zelfs tot na de zomer. “2021 wordt ook geen normaal jaar, maar wel een overgangsjaar, een jaar van hoop en van lichtpuntjes”, klinkt het vrijdag op de persconferentie na het Overlegcomité. De premier herhaalt dat ons land nog dit jaar kan starten met vaccineren.

Op de persconferentie werden geen versoepelingen aangekondigd, maar de premier wilde toch afsluiten met een hoopvolle boodschap. “Als alles goed gaat, kunnen we dit jaar nog starten met het toedienen van vaccins”, klinkt het. Dat is maar een paar dagen vroeger dan gepland, maar volgens de premier maakt dat toch een verschil omdat we op deze manier “een ellendig jaar kunnen afsluiten met hoop”.

OVERZICHT. Strengere controles op telewerk en aan grenzen, avondklok niet vervroegd: dit heeft het Overlegcomité beslist

De Croo geeft aan dat 2021 ook geen normaal jaar wordt, maar dat er door de vaccinatiecampagne wel zicht is op beterschap. “Volgend jaar wordt een overgangsjaar, een jaar met een lichtpunt, een jaar met hoop”, aldus de premier. “Maar het zal nog maanden duren vooraleer iedereen gevaccineerd is, waarschijnlijk duurt het zelfs tot na de zomer eer iedereen veilig is.”

Volgens de premier is het dan ook zaak om ons op dit moment allemaal massaal aan de regels te houden. “Als we nu volhouden, wordt het beter. We moeten goed voor onszelf en elkaar zorgen en elkaar steunen”, besluit De Croo.

Begin van derde golf?

“Dit zou het begin van een derde golf kunnen zijn, maar we kunnen dit nog vermijden”, zei De Croo nog. De premier gaf aan dat de kerstvakantie een belangrijke periode wordt in de strijd tegen het coronavirus. “De komende weken zullen wij bepalen hoe de cijfers evolueren”, klinkt het. “We hebben de voorbije acht weken een enorm parcours afgelegd, vandaag liggen de besmettingen tien keer lager dankzij de regels waar we ons aan gehouden hebben. Helaas is het aantal besmettingen nog een stuk hoger dan bij de staart van de eerste golf.”

Het aantal besmettingen is al een aantal dagen op rij gestegen in ons land en ook de ziekenhuisopnames lijken te stabiliseren. “Dit zou het begin van een derde golf kunnen zijn, maar we kunnen dit nog vermijden. Als we nu de regels zouden lossen, gaat het de verkeerde kant uit”, klinkt het.

De premier wijst daarom nogmaals op het strikt volgen van de huidige regels. “Vandaag hebben we de situatie nog perfect in de hand en als we de regels aanhouden, kunnen we met ons gedrag vermijden dat we in een derde golf terechtkomen. Ons gedrag bepaalt alles. We moeten onze contacten blijven beperken, want het virus neemt geen vakantie. Gelukkig heeft de overgrote meerderheid in ons land dat begrepen”, besluit De Croo.

Niet reizen

De Croo roept Belgen ook op om niet te reizen, om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. “In de meeste landen is de situatie slechter dan bij ons.”

Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) trad de premier bij en noemde reizen zelfs “dom”. “We zijn bij de betere landen en elders is het besmettingsgevaar groter, waarom zouden we ons voordeel weggooien? “, klinkt het.