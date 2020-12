Legendarische Han Grijzenhout (88) overleden: ex-coach van Cercle en Club Brugge, Gent,...

De Nederlander Han Grijzenhout is gistermiddag overleden. De Amsterdammer was assistent van de legendarische Rinus Michels bij Ajax maar kwam in 1972 naar Cercle Brugge als opvolger van Urbain Braems. Hij regeerde met strakke hand en loodste Cercle naar de subtop.

Bij Lokeren ging het mis en hij keerde al na 1 seizoen terug naar het intussen gedegradeerde Cercle. Hij werd meteen kampioen in tweede klasse en trok naar Club Brugge, waar hij in zijn eerste seizoen ook meteen de titel pakte. Grijzenhout werd in zijn tweede seizoen echter al snel ontslagen en trok naar Gent waar de alom bekende betonbaas Albert De Meester heer en meester was.

Grijzenhout botste wel eens met hem en gooide De Meester ooit uit de kleedkamer toen hij een sigaar rookte. Hij zou na zijn vertrek nog eens terugkeren naar Gent en zelfs een derde keer naar Cercle. Grijzenhout trainde ook nog Waterschei, Kortrijk, Aalst, Kortrijk, Oostende en Roeselare en bleef altijd in ons land wonen in Brugge en Gent.

Grijzenhout zou dinsdag 88 jaar worden.