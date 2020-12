Ze zou op handen gedragen kunnen worden, maar ministernominatie maakt de puzzel van Bidens regering alleen maar moeilijker

Als de Senaat zijn fiat geeft, krijgt de VS voor het eerst een inheemse Amerikaan als minister. Deb Haaland moet het hoofd worden van Binnenlandse Zaken, dat de federale open ruimte in de VS beheert maar ook het beleid rond inheemse Amerikanen stuurt. De nominatie is de meest gedurfde tot nu, maar kwam er wel pas na zware druk op Biden. Het is tekenend voor de moeilijke puzzel die de toekomstige president moet leggen om iedereen tevreden te houden.